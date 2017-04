Verdachte van moord op echtgenote in Komen blijft in de cel

Door: Hans Verbeke

25/04/17 - 15u11 Bron: Eigen berichtgeving

Carmen Garcia Ortega zou eerder te kennen gegeven hebben dat ze weg wou bij haar man. © RV.

De raadkamer in Doornik heeft deze voormiddag de aanhouding verlengd van Daniel D. uit Houthem. De 35-jarige man wordt ervan verdacht dat hij op 10 januari van dit jaar in Komen z'n echtgenote Carmen Garcia Ortega om het leven bracht.

Beveiligingsspecialist Daniel D. De avond van de moord verliet hij z'n huis «voor de honden», zo verklaarde hij. © RV.

Buurtbewoners vonden toen 's avonds rond tien uur naast haar BMW Z3 het levenloze lichaam van de vrouw. Ze was vermoord door minstens een tiental messteken. Wat verderop werden haar handtas en vernielde gsm teruggevonden. De echtgenoot van het slachtoffer werd zestien uur ondervraagd maar nadien weer vrijgelaten. Ook een huiszoeking en sporenonderzoek op zijn wagen leverden geen bezwarende elementen op.



Tegenstrijdigheden

Vorige vrijdag echter, werd de man opnieuw ondervraagd en nadien wel aangehouden. "Omwille van tegenstrijdigheden in zijn verklaringen", zegt het parket van Doornik. In gerechtelijke kringen viel echter te vernemen dat op het moment van de feiten een man werd opgemerkt die in een oude Ford Fiesta stapte en snel wegreed, hetzelfde type auto dat de echtgenoot ook had staan bij z'n woning.



Getuigenis

Het element van de Ford Fiesta werd ruim na de feiten aangereikt door een getuige. De advocaat van Daniël D. heeft echter zware bedenkingen bij die getuigenis. D. blijft intussen staalhard ontkennen dat hij ook maar iets met de moord te maken heeft en gaat in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding.