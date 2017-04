De Roover aan Crombez: "Scheefgegroeide fiscaliteit is erfenis van socialisten"

Door: redactie

25/04/17 - 16u49 Bron: vtmnieuws.be

N-VA-fractieleider Peter De Roover. © vmma.

video In het VTM-programma De Meulemeester in Debat zaten sp.a-voorzitter John Crombez en N-VA-fractieleider Peter De Roover tegenover elkaar. Grootste twistpunt was opnieuw een mogelijke meerwaardebelasting. Crombez wil die door het parlement laten stemmen, De Roover noemt de scheefgegroeide fiscaliteit "een erfenis van de socialisten".

Iedereen wil rechtvaardige fiscaliteit, maar de regering ruziet er alleen maar over. Daarom willen wij dit door het parlement laten stemmen. John Crombez, sp.a-voorzitter Voorzitter van sp.a, John Crombez. © belga.

Bij de discussie over een mogelijke meerwaardebelasting kwam Crombez terug op zijn voorstel om CD&V een wisselmeerderheid aan te bieden. "Dat is geen politiek spel. Mensen die werken of ondernemen, betalen te veel belastingen, terwijl het grote kapitaal veel te weinig bijdraagt. Iedereen wil rechtvaardige fiscaliteit, maar de regering ruziet er alleen maar over. Daarom willen wij dit door het parlement laten stemmen."



De Roover reageerde scherp: "Wij vinden het vreemd te moeten vaststellen dat de socialisten zo hard doorgaan op een meerwaardebelasting. De scheefgegroeide fiscaliteit is namelijk een erfenis van 25 jaar socialistisch bestuur." De N-VA'er benadrukte dat dankzij deze regering de belastingen op vermogen hoger liggen en die op arbeid lager.



Over de roep om een meerwaardebelasting van coalitiepartner CD&V bleef De Roover op de vlakte. De discussie is wat hem betreft open, maar hij wil te allen prijze nieuwe belastingen vermijden. "Het moet een belastingverschuiving blijven, dat is essentieel. Vergeet ook niet dat de rijkste mensen de meest mobiele zijn. Als zij vertrekken en de dans ontspringen, dan is zo'n taks louter symbolisch."



Franse verkiezingen

Ook de verkiezingen in Frankrijk kwamen ter sprake. Crombez reageerde op het slechte resultaat van de socialisten daar. "Partijen die ingaan tegen hun corebusiness worden afgestraft door de kiezers. Dat was ook zo in Nederland, waar de socialisten eveneens zwaar werden afgestraft."



De Roover vindt het dan weer vreemd dat heel wat Belgische politici plots fan blijken te zijn van gedoodverfd winnaar Emmanuel Macron. "Zijn grootste troef is dat hij niet Marine Le Pen is. Wij zijn dus niet in enthousiasme ontstoken."



Waarom N-VA geen fan is van Macron

"Hij vertelt een zeer oppervlakkig verhaal", aldus De Roover. Vrijwel elke Vlaamse partij haastte zich gisteren om hun steun uit te spreken voor de centrumrechtse kandidaat. Enkel Vlaams Belang steunt resoluut de extreemrechtse Marine Le Pen, bij N-VA bleef het stil.



Peter De Roover legt uit waarom de N-VA niet in groot enthousiasme ontstak bij Emmanuel Macron. "Hij pikt overal wat mee met als gevolg dat iedereen er ook iets in ziet, ik zie vooral een spreidstand." Sp.a sprak wel zijn steun uit voor Macron in de verkiezingsstrijd tegen Le Pen. Maar toch zou voorzitter John Crombez op PS-kandidaat Benoît Hamon hebben gestemd in de eerste ronde, verduidelijkt hij.