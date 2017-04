Truck rijdt op voorliggende vrachtwagen: hinder op E313 Massenhoven

Door: Sander Bral

25/04/17 - 12u01 Bron: Eigen berichtgeving

(archieffoto) © belga.

Richting Antwerpen Een vrachtwagen is rond elf uur op de E313 in Massenhoven (Zandhoven) tegen de achterkant van een voorliggende truck gereden. De rechterrijstrook richting Antwerpen is versperd.