E314 in Genk volledig versperd

Door: Marco Mariotti

25/04/17 - 10u55 Bron: Belga - Eigen berichtgeving

© Marco Mariotti.

Richting Lummen Op de E314 ter hoogte van Park Midden-Limburg gebeurde dinsdag rond 9.15 uur een verkeersongeval, waardoor eerst de linkerrijstrook versperd raakte. In de file, die na deze eerste aanrijding ontstond, gebeurde een tweede verkeersongeval met meerdere voertuigen. Daardoor raakte de volledige rijbaan richting Lummen en Leuven versperd.

. Omstreeks 10.30 uur kon het verkeer weer passeren, maar enkel via de pechstrook. Er geldt een omleiding, waarvoor het verkeer de snelweg aan afrit 31 (Genk-centrum) de snelweg af moet.



Het verkeer over lange afstand vanuit Aken richting Lummen krijgt de raad om via Luik om te rijden.



Bij het eerste verkeersongeval botsten twee vrachtwagens. Een trucker liep verwondingen op. In de tweede aanrijding liep nog iemand letsels op.