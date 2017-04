Bijkomend onderzoek naar dodelijk ongeval Amy-Love

EB

25/04/17 - 10u54 Bron: Belga

Na het vreselijke ongeval legden vrienden en familie van Amy-Love bloemen neer bij het bankje op de Markt. © Florian Van Eenoo photonews.

Gistel Een dementerende bejaarde vrouw en haar echtgenoot hebben zich vanochtend voor de Brugse politierechtbank verantwoord voor een dodelijk ongeval in Gistel. Het parket besliste om de zaak te seponeren, maar via een rechtstreekse dagvaarding slepen de ouders van het 16-jarige slachtoffer de vrouw en haar echtgenoot nu toch voor de rechter. De zaak werd met het oog op bijkomend onderzoek uitgesteld naar de zitting van 19 december.

Op maandag 11 april 2016 zat Amy-Love Dewilde met vriendinnen een broodje te eten op de markt in Gistel. Het slachtoffer zat op de grond toen ze werd aangereden door een geparkeerde wagen, waardoor ze gekneld raakte tussen de auto en het bankje. Diezelfde dag overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



In de wagen zat een dementerende vrouw uit Middelkerke. Haar echtgenoot had de sleutel op het contact laten zitten, zodat ze naar wat muziek kon blijven luisteren. Op een bepaald moment is de wagen in onduidelijke omstandigheden toch vooruitgeschoten.



De ouders van het slachtoffer hebben de vrouw en haar echtgenoot door middel van een rechtstreekse dagvaarding nu toch voor de politierechtbank gebracht. "Geen enkel verdriet is groter dan dat van een moeder die haar kind verliest, haar leven is niet meer wat het geweest is", aldus meester Johan Platteau. De burgerlijke partij hekelde het oppervlakkig onderzoek. "Ik betreur dat het OM seponeert nog voor het onderzocht is. Die vrouw is nooit ondervraagd en ook haar medische toestand is niet onderzocht."



De verdediging benadrukte dat de zaak burgerlijk sowieso wel geregeld zou worden door de verzekeringen. "Waarom moet hier dan bloed vergoten worden? We spreken hier over mensen van 80 en 82 jaar, de laatste jaren van hun leven zijn door dat ongeval een hel geworden", aldus meester Marc Quatacker.



De politierechter oordeelde dat bijkomend onderzoek nodig is om te kunnen oordelen over de zaak. Een psychiater zal aangesteld worden om de beklaagde te onderzoeken. Daarnaast zal ook een familielid verhoord worden. Zij zou immers vlak voor het ongeval nog door het geopend raam van de wagen gecommuniceerd hebben met de vrouw. Tenslotte zal een autodeskundige moeten nagaan hoe het komt dat de wagen in beweging is gekomen. Als al die onderzoeken zijn afgerond, kan de zaak op 19 december gepleit worden.