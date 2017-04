Wijst oude Ford naar man als dader van moord op Carmen Ortega?

Door: redactie

25/04/17 - 07u30 Bron: Het Nieuwsblad

Carmen Garcia Ortega zou eerder te kennen gegeven hebben dat ze weg wou bij haar man. © rv.

Een getuige in de moord op de Ieperse Carmen Garcia Ortega (35) zegt dat hij op 10 januari een man in een oude Ford Fiesta zag in Komen, op de plaats waar later het lichaam werd gevonden. Speurders ontdekten dat de echtgenoot van het slachtoffer, Daniel D., zo'n wagen heeft. De man werd vorige vrijdag aangehouden op verdenking van moord. Maar volgens zijn advocaat wordt de wagen al jaren niet meer gebruikt en hangt er geen nummerplaat op. De onderzoeksrechter en de speurders menen dat ze voldoende aanwijzingen hebben tegen D, zo meldt Het Nieuwsblad.

Carmen Garcia Ortega stierf op 10 januari nadat ze was teruggekeerd van de avondles Spaans in het Institut Saint-Henri, in het centrum van Komen. Toen ze de school om 21.30 uur verliet, zag ze dat iemand een band van haar BMW Z3 plat had platgestoken. Met haar gsm belde ze haar echtgenoot, maar die verklaarde achteraf dat hij de oproep niet hoorde.



De vrouw zou eerder te kennen gegeven hebben dat ze weg wou bij haar man. Die verschijnt vandaag voor de raadkamer in Doornik, die beslist over zijn verdere aanhouding.



17 messteken

Een halfuur later zagen voorbijgangers de vrouw vlak bij haar auto op de grond liggen, in een plas bloed. Ze was met zeventien messteken om het leven gebracht.



Het was geen roofmoord, oordeelden de speurders. Haar handtas werd even verderop teruggevonden, en haar BMW had de moordenaar laten staan met de sleutels nog in het contactslot.