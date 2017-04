CD&V wil kinderen laten opdraaien voor rusthuiskosten ouders

Door: redactie

25/04/17 - 06u03 Bron: Belga

© thinkstock.

De CD&V wil dat kinderen de onderhoudsplicht ten opzichte van hun behoeftige ouderen behouden als die naar een rusthuis moeten gaan. In een wetsvoorstel dat de christendemocraten eind maart indienden in de Kamer, vragen ze dat alle OCMW's op zijn minst een deel van het geld terugvorderen van de kinderen indien rusthuisbewoners zelf niet genoeg middelen hebben om hun verblijf in een rusthuis te betalen.