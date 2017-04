Rik Daems wil Leuvense wijken jaarbudget geven

Door: redactie

Vlaams parlementslid Rik Daems (Open Vld) heeft gisterenavond tijdens de Leuvense gemeenteraad aan het stadsbestuur gevraagd om de 47 wijken in de stad elk een jaarbudget van 250.000 euro te geven. Daarmee zouden de bewoners zelf beslissingen kunnen nemen over investeringen in hun buurt inzake comfort, veiligheid, fatsoenlijke trottoirs en verlicht, speelgelegenheid, openbare netheid en dergelijke.

Daems wees erop dat uit de rekening van 2016 bleek dat Leuven van het voorziene budget van 19,7 miljoen euro voor werken aan wegen en waterlopen in de loop van het jaar slechts 7,5 miljoen euro effectief besteedde. De 12,2 miljoen euro die niet gebruikt werd wil Daems voortaan aan burgers geven om zelf te beslissen.



Uitwerking

"Dan zal het tenminste vooruitgaan en wordt het geld besteed aan zaken die de mensen zelf willen", aldus Daems die verwees naar steden als Antwerpen, Mechelen en Kortrijk die dit al in de praktijk brengen. De andere oppositiepartijen Groen en N-VA stelden zich principieel achter een dergelijk voorstel te scharen, alhoewel er over de concrete uitwerking nog verder moet gediscussieerd worden.



Burgemeester Louis Tobback (sp.a) repliceerde dat het stadsbestuur er de voorkeur aan geeft om het project 'Kom op voor je Wijk' waarmee Leuven op het einde van de jaren '90 van start ging, verder te zetten. Buurtcomités kunnen hierbij voorstellen overmaken aan de stad. Voor ideeën waar fysieke ingrepen nodig zijn kunnen ze als subsidie hiervoor een maximaal bedrag van 18.600 euro ontvangen.



150.000 euro

Voor activiteiten waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten is een maximumbedrag van 2.500 euro voorzien. De bevoegde schepen Bieke Verlinden (sp.a) wees erop dat Leuven in 2016 in het kader van 'Kom op voor je Wijk' voor 17 grote buurtprojecten in totaal 150.000 euro aan steun uitkeerde.