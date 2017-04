"Dikke buis": zo noemt sp.a actieplan rond armoedebestrijding

Bewerkt door: FT

25/04/17 - 00u05 Bron: Belga

Een voedselbedeling, georganiseerd door Caritas. Het actieplan focust zich vooral op armoedebestrijding bij gezinnen met (jonge) kinderen. © photo news.

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-2019 van de Vlaamse regering zit "op kruissnelheid": 84% van alle acties is lopend. Dat schrijft bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA). Oppositiepartij sp.a is niet onder de indruk. "Twee jaar na de start zijn amper zeven van de 161 acties uitgevoerd. Dat is een dikke buis", zegt Vlaams parlementslid Bart Van Malderen.

De regering heeft intussen wel tal van facturen verhoogd en Turtel- en andere taksen ingevoerd Sp.a-parlementslid Bart Van Malderen

Het VAPA geeft de engagementen en intenties weer die de Vlaamse regering deze legislatuur op het vlak van armoedebestrijding wil waarmaken. De focus ligt op armoede bij gezinnen met jonge kinderen. Het plan steunt op 161 acties in alle beleidsdomeinen.



Over de uitvoering ervan moet de Vlaamse regering tweejaarlijks rapporteren aan het Vlaams Parlement. Volgens het rapport zijn 135 acties "lopend", zeven acties zijn al afgerond. Slechts één actie heeft voorlopig vertraging opgelopen, terwijl vier acties "zijn komen te vervallen". Bij tien acties "wordt er meer gedaan dan oorspronkelijk aangegeven." Vier acties moeten nog worden opgestart.



Oppositiepartij sp.a is alvast niet onder de indruk. "Wat baat het om in een voortgangsrapport jezelf op de borst te kloppen omdat er zogezegd 136 acties 'in uitvoering' zijn, als iedereen weet dat daarbij ook de geflopte 1-euromaaltijden horen? Dat zelfverklaarde speerpunt van het armoedebeleid bereikt welgeteld 75 kinderen per dag. Ondertussen heeft de regering wel tal van facturen verhoogd en Turtel- en andere taksen ingevoerd", zegt sp.a-parlementslid Bart Van Malderen.



Homans wil verhullen

"Minister Homans overstelpt ons met cijfers en tabellen om te verhullen dat ze geen armoedebeleid die naam waardig voert en N-VA, CD&V en Open Vld het niet eens raken over bijkomende maatregelen. Liefst 650.000 Vlamingen leven met een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt, en de regering doet niets om de hefbomen die ze heeft aan te wenden om dat cijfer te doen dalen", klinkt het nog.