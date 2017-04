Bejaarde fietser (78) zijgt neer aan fietstunnel Hasselt en sterft

Door: Jimmy De Schrijver

24/04/17 - 21u01 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Een 78-jarige fietser is deze avond in Hasselt om het leven gekomen toen hij de fietstunnel langs de Luikersteenweg uitreed. De man werd vermoedelijk onwel en kwam ten val.

De man uit Hasselt reed op het fietspad naast het kruispunt van de Luikersteenweg (N20) met de Prins-Bisschopssingel (Grote Ring) in Hasselt toen hij plots neerzeeg. De toegesnelde ambulanciers en een mugteam probeerden de bejaarde man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hij overleed ter plekke.



Uit de eerste vaststellingen zou de man niet overleden zijn ten gevolge van de val, maar zou het om een natuurlijk overlijden gaan. De bijna tachtiger werd vermoedelijk onwel. De brandweer plaatste een tent over het lichaam in afwachting van de wetsgeneesheer die de precieze doodsoorzaak moet vaststellen.



Een van de twee rijstroken van de Prins-Bisschopssingel naar de Luikersteenweg richting Kortessem bleef een tijdlang afgesloten voor het verkeer.