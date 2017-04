De Croo: "We kunnen Trump maar bedanken"

Bewerkt door: kv

24/04/17 - 19u35 Bron: Belga

Axelle Red en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) © belga.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vindt dat we de Amerikaanse president Donald Trump "maar kunnen bedanken" voor de rol die hij heeft gespeeld bij de bewustwording van de seksuele rechten van vrouwen. De minister is momenteel in Benin en zei een en ander vandaag tijdens een bezoek aan het Centre de Santé in Comé, waar gezondheidswerkers zich onder meer bezighouden met het terugdringen van moeder- en kindersterfte.

Minister De Croo brengt momenteel een vierdaags werkbezoek aan Benin en Senegal. De missie, die duurt van maandag tot donderdag, draait helemaal rond de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes.



Dat De Croo nu naar de twee Afrikaanse landen trekt, is niet toevallig. De minister organiseerde in maart in Brussel de 'She Decides'-conferentie, een initiatief dat een direct antwoord was op een van de beslissingen van Donald Trump. De Amerikaanse president besloot zo goed als meteen na zijn aantreden om de Amerikaanse subsidie in te trekken voor ngo's die vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen. Het tekort dat daardoor ontstond werd geraamd op 600 miljoen euro. 'She Decides', waar uiteindelijk meer dan 50 landen aan deelnamen, bracht 181 miljoen euro in het laatje.



"We hebben veel rond de tafel gezeten en nu was het tijd om eens op het terrein te gaan kijken", zei De Croo bij aankomst in Cotonou, de economische hoofdstad van Benin. De delegatie bezoekt vier dagen tal van organisaties op het terrein die zich onder meer bezighouden gezinsplanning, contraceptie en veiliger bevallingen.



Vandaag trok De Croo naar het Centre de Santé van Comé, waar een samenwerkingsprogramma tussen België en het ministerie van Gezondheid van Benin zich bezighoudt met het terugdringen van de moeder- en kindersterfte, gezinsplanning en de bewustmaking dat elk kind dat je krijgt ook een mond meer is die je moet voeden.



"Die thema's zijn zeer actueel, zeker in Benin. Als we armoede willen uitroeien, dan moeten we ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes toegang krijgen tot gezinsplanning, en ook met mannen spreken", aldus nog De Croo, die in het gezondheidscentrum dus ook zei dat we de Amerikaanse president Donald Trump "maar kunnen bedanken" voor de rol die hij heeft gespeeld bij de bewustwording van de seksuele rechten van vrouwen.



"Dankzij Trump praten we weer opnieuw over en is er een nieuwe bewustwording aan de gang over de problematiek", zei ook Axelle Red, VN goodwill ambassadrice, die de minister vergezelt op het werkbezoek. "Vrouwen op alle posten in de samenleving, dat kan alleen maar als ze hun seksuele en familiale leven kunnen plannen", aldus nog de Limburgse zangeres.