Gecrashte piloot zet foto van gehavende gezicht online: "Leve de bananen"

Mathias Mariën

24/04/17 - 19u27 Bron: Eigen berichtgeving

© Anthony Caere .

Anthony Caere (36), de West-Vlaamse piloot die vorige week een vliegtuigcrash overleefde tijdens zijn werk in het Virunga Nationaal Park in Congo, heeft zelf een foto online geplaatst van zijn gehavende gezicht. "Mijn gezicht gaat er binnen enkele dagen af en ik krijg een nieuwe façade in titanium", zegt Caere.