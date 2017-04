Aanranding jongen (16) kost klussende buurman tien maanden met uitstel

Door: redactie

24/04/17 - 18u10 Bron: Belga

© thinkstock.

Torhout De Brugse correctionele rechtbank heeft een 58-jarige man uit Torhout veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor de aanranding van de eerbaarheid van een toen 16-jarige jongen uit zijn buurt. Volgens E.V. gebeurde alles met wederzijdse toestemming.

Op een zaterdagavond begin januari 2013 was het slachtoffer via Facebook aan het chatten met de beklaagde. E.V. was immers een kennis van zijn ouders, die bijvoorbeeld nog klusjes in huis had opgeknapt. Op vraag van de beklaagde spraken ze die bewuste avond af bij de jongen thuis. In de garage begon E.V. het slachtoffer te betasten. De buurjongen werd ook oraal bevredigd.



Pas ruim een jaar later begon het slachtoffer mondjesmaat zijn verhaal te doen tegen een vriend. Ondertussen kampte hij door de feiten met psychische problemen en zelfs zelfmoordneigingen. De burgerlijke partijen beweerden op het proces trouwens dat de feiten zich al ruim een jaar eerder afspeelden. In dat geval zou de jongen pas 15 geweest zijn en was er dus sprake van verkrachting. De rechtbank wees die herkwalificatie af.



De beklaagde ontkende lang dat er sprake was van orale seks, maar gaf dat uiteindelijk toch toe. E.V. bleef wel volhouden dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. De rechtbank veroordeelde hem tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 4.000 euro betalen. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.