Man die op echtgenote schoot in Grâce-Hollogne aangehouden

24/04/17 - 18u03 Bron: Belga

De Avenue de la Gare in Grâce-Hollogne. © Google Street View.

De onderzoeksrechter in Luik heeft een 28-jarige man aangehouden voor een schietpartij zaterdag in Grâce-Hollogne. De verdachte heeft deels bekend, maar de context van de feiten is nog niet volledig duidelijk. Dat heeft het parket van Luik vandaag bekendgemaakt.

De schietpartij gebeurde zaterdagnamiddag in een woning in de avenue de la Gare in het Luikse Grâce-Hollogne. Een buur had geschreeuw en schoten gehoord. In de woning werd een 26-jarige vrouw bloedend op de grond aangetroffen met een schotwonde aan de keel en de arm.



Het slachtoffer verkeert nog in levensgevaar, aldus het parket. Voor haar overbrenging naar het ziekenhuis, gaf ze aan dat haar echtgenoot in haar richting had geschoten. De verdachte werd opgepakt en is door de onderzoeksrechter aangehouden.