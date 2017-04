Derde ramkraak op elektrozaak, zaakvoerder zet beelden online

Door: Alexander Haezebrouck

video Elektrozaak McNudde in Deerlijk kreeg afgelopen weekend voor de derde keer in evenveel jaar tijd een inbreker over de vloer. Die probeerde met zijn wagen een deur open te beuken.

In de nacht van zaterdag op zondag reed een man met een Audi een deur kapot aan de achterkant van de zaak. Hij ging er zonder buit vandoor toen hij merkte dat hij in een tussenmagazijn was gereden waar geen waardevolle spullen liggen.



De zaakvoerder merkte de inbraak pas deze ochtend op en zette de beelden op Facebook. "Zondag had ik niets gemerkt omdat het aan de achterkant van de zaak was. De inbreker had de deur waar hij met zijn auto tegen gereden had, ook netjes weer dichtgedaan", vertelt zaakvoerder Michiel Cnudde. "Die beelden plaats ik zonder pardon op internet, daar heb ik geen schrik voor".



Het is al de derde keer in drie jaar tijd dat de zaak te kampen krijgt met inbrekers. Enkel de eerste keer konden de dieven een buit maken van zo'n 12.000 euro. De herstellingswerken voor de deur die nu kapot is gereden, zullen zo'n 2.000 euro kosten.