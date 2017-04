Vader verkracht dochter en mishandelt vier kinderen

EB

24/04/17 - 16u29 Bron: Belga

© thinkstock.

Tielt De correctionele rechtbank van Brugge heeft een 54-jarige man uit Tielt voor verkrachting en mishandeling veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. P.B. deelde klappen uit aan zijn vier minderjarige kinderen en verkrachtte zijn 15-jarige dochter.

De bal ging aan het rollen toen het CLB van Roeselare op 7 december 2016 melding maakte van mogelijke kindermishandeling binnen het gezin. De 15-jarige autistische dochter van B. had aangegeven dat haar vader zijn handen niet kon thuishouden. Haar jongere broer zag zelfs hoe ze manueel verkracht werd. In de gevangenis gaf de beklaagde aan zijn vrouw toe dat de 'knuffels' door uitlokking van het slachtoffer uit de hand waren gelopen.



De verklaringen van de vier kinderen tussen 12 en 16 jaar schetsten ook op een ander vlak een negatief beeld van de beklaagde. De kinderen met leerproblemen kregen vaak slagen en stampen, bijvoorbeeld na een akkefietje op school. Tijdens die hardhandige straffen liepen ze onder andere een blauw oog en een bloedneus op. Als straf moest een zoon ook eens zes uur op zijn knieën in de hoek zitten. Volgens de beklaagde zijn die verklaringen overdreven en maakten de straffen bovendien deel uit van zijn opvoedingsstijl.



P.B. werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan de helft met uitstel. Hij zit sinds 13 december in voorhechtenis. De Tieltenaar is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.