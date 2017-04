Afghanen krijgen vier jaar cel voor brutale verkrachting

EB

24/04/17 - 16u23 Bron: Belga

Oostende De Brugse correctionele rechtbank heeft twee jonge Afghanen tot vier jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor de verkrachting van een 51-jarige vrouw uit Oostende. De beklaagden deelden ook vuistslagen uit aan het slachtoffer.

D.D. had al een tijdje problemen met haar nieuwe bovenburen van Afghaanse origine. Er werd immers regelmatig afval op haar terras gegooid. Op 8 februari 2015 kwam de bovenbuur samen met twee kennissen kijken naar een tapijt dat ook op het terras was beland. Het slachtoffer bood de mannen nog een glas porto aan.



In de slaapkamer werd D.D. door één van die kennissen op het bed gegooid. S.A. (23) gaf een vuistslag in haar gezicht en beet zelfs in een tepel. Op dat moment had de bovenbuur het appartement al verlaten. Na die eerste brutale verkrachting kwam S.M. (22) de kamer binnen. Ook hij gebruikte tijdens de verkrachting heel wat geweld. Zo sloeg hij onder andere een stuk tand uit bij het slachtoffer.



S.A. ontkende in eerste instantie de feiten, tot zijn DNA werd aangetroffen in het lichaam van het slachtoffer. Van de tweede beklaagde werd geen DNA teruggevonden, maar hij gaf de feiten wel toe aan zijn kameraden. Beide Afghanen werden tot vier jaar effectieve celstraf veroordeeld. S.A. zit sinds enkele maanden in voorhechtenis, S.M. kwam niet opdagen voor zijn proces. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.