Zoekactie naar vermiste 25-jarige in Dender

Door: Tim Van Damme, HR

24/04/17 - 14u42 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

Denderleeuw In Denderleeuw heeft de Civiele Bescherming en de Scheepvaartpolitie op de bodem van de Dender gezocht naar Albert Kalonda (25). Ter hoogte van de stuwsluis aan de Kaaistraat werd met twee rubberboten langzaam heen en weer gevaren.

Albert Kalonda (2) verdween op 5 januari. © Mozkito.

Volgens het parket Oost-Vlaanderen gaat het om een gecoördineerde zoekactie die al enkele weken stond gepland. De 25-jarige man van Afrikaanse origine verdween om 5 januari dit jaar. Hij werd toen rond 19.30 uur voor het laatst gezien in de Vijfhoekstraat in Denderleeuw.



De zoekactie in de Dender is intussen afgelopen. Volgens het parket Oost-Vlaanderen heeft de speurtocht geen resultaat opgeleverd. "We kunnen uitzonderlijk bevestigen dat we op zoek waren naar de vermiste Albert Kalonda. Helaas zonder resultaat", zegt Katrien Borms van het parket.