Jan Van Maele

24/04/17 - 10u13

© Jan Van Maele.

In de Kastanjelaan in Zwevezele brak even na 8 uur brand uit in een alleenstaande garage van een woonhuis. De vlammen sloegen reeds door het dak toen de brandweer arriveerde. De volledige inboedel alsook het dak liepen zware schade toe. De eigenaar werd bij de buren opgevangen en was zwaar aangedaan. Niemand raakte gewond. Wat de oorzaak is wordt onderzocht.