"We hebben niks te verbergen"

JEROEN BOSSAERT

24/04/17 - 03u00

© Photo News.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verloor eventjes zijn cool toen hij in onze weekendkrant geconfronteerd werd met de onthullingen van oppositiepartij Groen. Die stelt dat er ook bij de Vlaamse agentschappen - net als in sommige intercommunales - een graaicultuur heerst. "Platte antipolitiek", reageert Bourgeois. Al kondigt hij ook een studie en, indien nodig, bijsturingen aan.

Uw regering is streng voor de intercommunales, maar niet voor haar eigen agentschappen. Groen stelt dat u dringend voor uw eigen deur moet vegen. "Dat is platte antipolitiek. Ten eerste vallen de vergoedingen in het merendeel van de agentschappen binnen de normen van het besluit dat we in 2007 goedgekeurd hebben. Zelfs Groen geeft toe dat die vergoedingen bescheiden zijn."





Maar een aantal agentschappen valt buiten het besluit en daar zijn de vergoedingen veel minder bescheiden. "Klopt, maar dat zijn investeringsvehikels, zoals de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM). Die zijn met enorm grote budgetten bezig. PMV beheert meer dan 1 miljard euro en LRM meer dan 400 miljoen euro. Daar zijn hogere vergoedingen gerechtvaardigd, omdat de inspanningen en de verantwoordelijkheid van de bestuurders veel groter zijn dan in kleinere agentschappen. Denk niet dat die mensen naar een vergadering van een halfuurtje gaan. En de dossiers moeten op voorhand ingestudeerd worden. Daar kruipt veel tijd in."





En dat wordt eerlijk vergoed? "We hebben een aantal jaar geleden de oefening gemaakt in die agentschappen. Wat we hebben aangetroffen aan excessen, hebben we aangepakt. Bij PMV kreeg de voorzitter vroeger - toen Groen in de regering zat - een wedde van ongeveer 300.000 euro, vandaag krijgt Koen Kennis (N-VA) een vaste vergoeding en zitpenningen die samen iets meer dan 25.000 euro per jaar opbrengen. Ook bij LRM en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, red.) hebben we ingegrepen in de vergoeding voor de regeringscommissaris. Die was voordien een pak hoger."



"Ik heb er echter geen probleem mee om een aantal zaken te onderzoeken, om zeker te zijn dat er vandaag geen onterecht hoge vergoedingen meer betaald worden. Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om zo'n onderzoek te bestellen bij een onafhankelijk studiebureau. Als ik alle info heb en er zíjn excessen, dan grijp ik in. Ik ben er echter van overtuigd dat wij als regering een zeer correct beleid voeren en dat wij de overheid wel degelijk ontvet hebben. Daarom vind ik het onterecht dat men ons nu aanvalt en claimt dat wij potverteerders zijn. Ik pik dat niet."





Heeft u een verklaring voor de nv Vlaamse Havens, waar de voorzitter meer dan 8.000 euro krijgt voor twee vergaderingen? "We gaan dat onderzoeken. Ik ga daar nu dus geen uitspraken over doen. Ik wil het objectief beoordelen. Nogmaals: als er excessen zijn, dan pak ik ze aan. Ik zal daar in alle openheid over communiceren zodra de studie af is. We hebben niks te verbergen."





Over transparantie gesproken. In het decreet Deugdelijk Bestuur van 2013, dat u zelf opstelde, staat dat alle agentschappen jaarlijks alle vergoedingen moeten publiceren. Dat blijkt niet het geval. Waarom wordt dat decreet niet opgevolgd? "Dat kan natuurlijk niet. Ik zal dat bekijken en als we daar kunnen verbeteren, dan gaan we dat doen. Met terechte kritiek kan ik leven, maar de verdachtmakingen die Groen en fractieleider Björn Rzoska gelanceerd hebben, gaan een brug te ver. Zo verziek je de politiek."





In het decreet staat ook dat een bestuursraad voor één derde uit onafhankelijken moet bestaan. Tal van agentschappen volgen die regel niet op. "Er is een overgangsperiode tot midden 2018. Tegen die deadline zou iedereen in orde moeten zijn."





Waarom heeft u die overgangsperiode van 5 jaar voorzien? "Omdat bepaalde raden van bestuur op het moment dat het decreet actief werd nét hun bestuursraad hadden samengesteld. Als zij meteen aan één derde onafhankelijken moesten komen, dan moesten ze hun raden van bestuur uitbreiden en dat kon ook de bedoeling niet zijn."





Groen eist dat u de overgangsperiode schrapt. Wilt u dat doen? "We kunnen dat als aandeelhouder altijd beslissen, maar ik zou niet inzien waarom we dat moeten doen. We hebben vertrouwen in de raden van bestuur zoals ze nu samengesteld zijn."





Volgens Groen gebeurde die samenstelling louter op basis van politieke kleur. "Vraag eens aan Groen of zij in het Havenbedrijf van Gent iemand aangesteld hebben van hun partij of politieke kleur. Of bij de MIVB. Of bij De Lijn."





U zegt nu: iedereen doet het, dus is het normaal. "Neen, maar noem mij wereldwijd één aandeelhouder die niet zélf zijn bestuurders kiest. We moeten de feiten nu niet omdraaien, hè. In de private sector worden er inderdaad onafhankelijke bestuurders toegevoegd. Ik besliste dat ook te doen. Tegen het einde van deze regeerperiode zullen alle agentschappen raden van bestuur hebben waarin onafhankelijken zetelen. Ik ben trots op mijn decreet."





Tot slot: waarom krijgt uw kabinetschef een wedde als regeringscommissaris bij LRM, terwijl alle andere regeringscommissarissen enkel zitpenningen krijgen? "Mijn kabinetschef heeft bij LRM veel meer werk dan een doorsnee regeringscommissaris. Hij moet ook veel dochtermaatschappijen controleren en tal van extra vergaderingen volgen. Als je hem per vergadering een zitpenning zou geven, zou hij méér krijgen dan nu het geval is. Nu gaat het om ongeveer 750 euro netto per maand."