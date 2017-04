Succesvolle 17e editie Erfgoeddag

Door: redactie

Het kasteel van Gaasbeek. © Google Streetview.

De zeventiende editie van de Erfgoeddag, die jaarlijks immaterieel en roerend cultureel erfgoed in de kijker plaatst, trok gisteren zowat 240.000 bezoekers. Dat zijn er 20.000 meer dan vorig jaar, zo meldt het organiserende FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

De Erfgoeddag stond dit jaar in het teken van zorg. Musea, archieven, erfgoedbibliotheken, woonzorgcentra, OCMW's en hun archieven, heem- en geschiedkundige kringen hadden in 276 gemeenten een aanbod, goed voor 800 gratis activiteiten.



Toppers

Toppers waren onder meer het kasteel van Gaasbeek, waar een rondleiding op maat voor blinden en slechtzienden werd georganiseerd, de mijnsite van Heusden-Zolder, het SMAK, het MSK en het Huis van Alijn in Gent.



Volgend jaar vindt de Erfgoeddag plaats op 22 april, en staat die editie in het teken van 'kies voor erfgoed'.