Dodelijk ongeval op de E17 in De Pinte

23/04/17 - 23u14 Bron: eigen berichtgeving

Op de E17 in de richting van Gent is vanavond in De Pinte een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Rond 19.30 uur was er een aanrijding tussen een Volvo XC60 en een Ford Focus. Een van de inzittenden van de Ford heeft het ongeval niet overleefd. De auto was door het ongeval totaal vernield.