Voor het eerst tijdens Peking Express: Brecht en Cedric verliezen hun amulet ter waarde van 2500euro

Door: redactie

23/04/17 - 21u43 Bron: vtmnieuws.be

video

Zoals we zagen in de vierde aflevering van Peking Express wonnen Cedric en Brecht de Tribalympics, wat hun een amulet opleverde ter waarde van 2500 euro. Met hun hoofd helemaal in de wolken en goed uitgeslapen kregen ze van hun gastgezin een stevig ontbijt, waar ook shotjes alcohol aan te pas kwamen. Iets wat Brecht beter had overgeslaan want hij vergeet daarna doodleuk de amulet bij het gastgezin, ervoor zorgend dat ze de 2500 euro nooit gaan kunnen incashen. Voor Cedric en Brecht niet echt een heel grote ramp, aangezien zij al tevreden zijn met de eer van het winnen van de proef.