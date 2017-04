Zware rookontwikkeling bij bedrijfsbrand in Aarschot

TMA

23/04/17 - 22u05 Bron: Belga

© Skyworks - Danny De Witte.

video Bij UCT in Aarschot is zondag even voor 19.30 uur brand uitgebroken. De brandweer bestrijdt momenteel de vlammen, die een zware rookontwikkeling veroorzaakten. Dat werd bevestigd door de brandweer van Aarschot.