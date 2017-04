"Toppezenuwachtige" Bart De Wever loopt eerste marathon uit in eigen stad

Door: redactie

23/04/17 - 13u40 Bron: vtmnieuws.be

© belga.

video Hoogdag voor fans van het betere loopwerk vandaag in Antwerpen, met de marathon en deze middag nog de Ten Miles. Ook burgemeester Bart De Wever doet mee, samen met zo'n 40.000 andere lopers die vandaag door Antwerpen zullen lopen. Al zag hij het bij de start niet zo goed meer zitten.

"Toppezenuwachtig. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest", aldus de burgemeester, enkele minuten voor de start. Vooral de laatste loodjes zorgen voor stress: "Ik weet niet wat ik ga meemaken tussen kilometer dertig en 42. Daar heb ik heel veel schrik voor." Niet gerust in het resultaat dus, al was zijn ambitie op voorhand groot: "Daar heb ik al twee weken dik spijt van. Spijt, ontkenning, wanhoop, ik ben alle fases al doorgegaan." Maar over één ding is hij wel zeker, de te volgen tactiek: "doorlopen tot de finish", klinkt het dan toch vastberaden. Met succes. De Antwerpse burgervader bleef zijn zenuwen de baas en ook zijn lichaam liet hem niet in de steek. Hij finishte in een tijd van 4 uur en 13 minuten.



Ook onder meer StuBru-presentatrice Linde Merckpoel haalde de eindmeet. Later deze middag nemen onder meer vicepremier Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) samen met enkele tienduizenden anderen nog deel aan de 10 Miles.