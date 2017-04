Sp.a biedt CD&V wisselmeerderheid aan voor meerwaardebelasting

Bewerkt door: jv

23/04/17 - 06u30 Bron: Belga

© belga.

Meryame Kitir (sp.a) nodigt Wouter Beke uit voor een wisselmeerderheid om een wetsvoorstel over de meerwaardebelasting te stemmen in het parlement. "Zo krijgt de bevolking alsnog waar ze recht op heeft: een eerlijke fiscale bijdrage van de grote vermogens in dit land", zegt ze in De Zondag.