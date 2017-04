Nieuw recordbedrag opgehaald tijdens 29ste Télévie

Door: redactie

De 29ste editie van Télévie, de jaarlijkse liefdadigheidsactie van de Franstalige zender RTL-TVI, heeft een nieuw recordbedrag van 11.027.650 euro opgeleverd, zo bleek zaterdag bij de slotshow.

Zoals elk jaar kon de slotshow op de aanwezigheid van heel wat artiesten rekenen, zoals Chimène Badi, Adamo, Daddy K en ook Vlaams artiest Ozark Henry. Actrice Virginie Efira was de meter van deze 29ste editie.



170.000 euro voor gouden plaat van Celine Dion

De kaap van 11 miljoen werd al eerder gisteren overschreden. De veiling van gouden platen op Bel RTL bracht 270.000 euro op. Een wel erg genereuze donor had 170.000 euro over voor een gouden plaat van Celine Dion.



Télévie wordt al sinds 1989 georganiseerd en zamelt geld in voor onderzoek naar kanker en leukemie. Over de 29 edities heen werd daarvoor meer dan 173 miljoen euro opgehaald.