Oeps! Auto rijdt ingang Antwerpse metro in

RVL

22/04/17 - 20u25

© Twitter @LaurentWinnock.

Antwerpen Op het Koningin Astridplein in Antwerpen is vanavond een auto de ingang van het premotrostation Astrid ingereden. De wagen zat daarna vast op de trappen. Volgens de lokale politie heeft de bestuurder van de wagen zich vergist en is er geen enkele reden om aan te nemen dat er kwaad opzet in het spel is.