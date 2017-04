Doorbraak in moordzaak rond Ieperse vrouw die met zeventien messteken op straat werd gevonden

Sven Van Malderen

Opvallende wending in de moordzaak van Carmen Garcia Ortega: haar man is sinds gisteravond aangehouden. Volgens de onderzoeksrechter zijn er voldoende aanwijzingen om hem van zijn vrijheid te beroven.

Het levenloze lichaam van de 35-jarige vrouw werd op 10 januari gevonden in het centrum van Komen. Ze lag op haar buik met zeventien messteken.



De vrouw met Spaanse roots was afkomstig uit Ieper, maar verhuisde kort voor haar dood naar het Waalse dorpje Houthem. Ze was met haar auto naar de avondles Spaans gegaan in Komen. De dader moet vermoedelijk hebben toegeslagen toen de vrouw al in haar auto zat, want de sleutels staken in het contact. De wagen zelf -een waardevolle BMW Z1- werd ongemoeid gelaten, haar handtas was wel verdwenen. Daarin zaten haar identiteitskaart, haar huissleutels en haar portefeuille met een beperkte som geld.



16 uur verhoord

De echtgenoot werd meteen na de feiten al 16 uur op de rooster gelegd door de recherche. "Hij werd verhoord als getuige en nadien weer vrijgelaten", liet het parket van Doornik toen weten. Uit onderzoek bleek later ook dat de dader eerst haar autoband had plat gestoken, zodat ze weer moest uitstappen. Ook het feit dat de wagen geparkeerd stond in een donkere straat, terwijl er voldoende plaats was op de parkeerplaats vlak voor de school, roept vragen op.



Carmen Garcia Ortega was al 15 jaar gehuwd. Het gezin bleef kinderloos. Carmen en haar man leidden een rustig bestaan en waren onbesproken. Niemand uit haar familie kan zich voorstellen dat ze vijanden had.