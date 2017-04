OPINIE. "Uw angst voor verandering leidt naar uw hang naar geslotenheid, Gwendolyn"

Hicham El Mzairh

22/04/17 - 18u30

Hicham El Mzairh (sp.a) en Gwendolyn Rutten (Open Vld). © Klaas De Scheirder / Photo News.

opinie Er is veel te doen rond het interview met Gwendolyn Rutten (Open Vld) dat vandaag in Het Laatste Nieuws staat. Daarin zegt ze onder meer dat "onze manier leven superieur is aan alle andere." Hicham El Mzairh, districtsraadslid voor sp.a in Wilrijk (Antwerpen) kroop in de pen en schreef dit opiniestuk als reactie op de voorzitster van Open Vld.

Beste Gwendolyn,



Een open samenleving is nooit af. Ze laat zich steeds opnieuw verbeteren. En daarom laat ze conflicten van waarden toe. Dit is de essentie van democratie. Als ik sommigen hoor, keert zelfs de "Volksgemeinschaft" weer helemaal terug op het voorplan. Dat is een term die we kennen uit de ideologie van het Duitsland van de jaren 30 uit de vorige eeuw. U weet dat wel.



Democratie, beste Gwendolyn, is de meest beschaafde vorm van omgaan met conflicten van ideeën. Democratie is per definitie de staatsvorm die opteert voor de onperfecte samenleving. Het is de staatsvorm waar geen grote beslissingen, maar dus evenmin grote foute beslissingen of conclusies kunnen genomen worden.



De gesloten samenleving duikt telkens op wanneer er zich diepgaande mutaties of veranderingen in de maatschappij voordoen. Dan komen de zekerheden en de heersende waarden op de helling te staan. Het stamgevoel, het valse gevoel van superioriteit. In tijden van verandering dreigt dit stamgevoel te eroderen. Het is de angst hiervoor die de basis vormt voor uw hang naar geslotenheid en immobilisme.

Mensen in vakjes stoppen Je bekijkt de burgers alsof zij wezens met een enkelvoudige identiteit zijn. Hicham El Mzairh (sp.a) Wel, niet de islam, niet de vluchtelingen of de migranten, maar het gesloten en tribaal denken vormt een gevaar voor het individu en zijn vrijheden, en voor de open samenleving. Vooral omdat ze mensen eenzijdig bekijkt, mensen in een vakje of een hokje van hun geloof of afkomst stopt.



Beste Gwendolyn, je bekijkt burgers alsof zij wezens met een enkelvoudige identiteit zijn. Alsof zij woordvoerders of vertegenwoordigers zijn van een fictieve gemeenschap. Welnu, de geschiedenis leert ons dat zo'n enge benadering uiteindelijk altijd de oorzaak is van elke segregatie in de samenleving, van elke oorlog, elk onrecht, elk conflict en onderdrukking.



Beste Gwendolyn, je bekijkt de burgers alsof zij wezens met een enkelvoudige identiteit zijn. Volgens u, beste Gwendolyn, moeten mensen en hun vrijheden wijken voor de waarden en normen van de ideale en superieure maatschappij. Met andere woorden: de vrijheid moet wijken voor de noodzakelijkheid.