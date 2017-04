Freya De Coster

22/04/17

© Dieter Nijs.

Brussel Volgens getuigen zou een gewapende man zaterdagnamiddag geprobeerd hebben tram 3 aan de halte Esplanade, op de grens van de Brusselse gemeente Laken en Strombeek-Bever, tegen te houden met een pistool.

Een tram van de MIVB in Brussel (archiefbeeld). © belga.

De politie bevestigt dat er inderdaad een incident was, maar laat ook weten dat er nog een patrouille bezig is. Mogelijk zijn ze nog op zoek naar de dader, maar de politie wil niets vrijgeven of bevestigen. Ze benadrukt wel dat er bij het incident geen gewonden vielen.