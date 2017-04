Bourgeois: "platte antipolitiek van Groen"

Door: redactie

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) reageert fors op de beschuldigingen van Groen dat graaicultuur in stand gehouden wordt door de Vlaamse regering. "Dit is platte antipolitiek van Groen", zegt hij in een gesprek met VTM NIEUWS. Groen lijstte in Het Laatste Nieuws een hele resem agentschappen en autonome instellingen op, gecreëerd door de Vlaamse regering. Alles samen goed voor 350 politieke mandaten, vaak met forse vergoedingen. De conclusie van Groen-fractieleider Bjorn Rzoska: "Een regering van zelfbediening." "Platte antipolitiek", reageert Bourgeois. "We zijn daar net heel open over. De overdreven vergoedingen hebben we zelf terug geschroefd, er zijn ook dertig entiteiten afgeschaft", verdedigt Bourgeois zijn regering fel. "En tegen 2018 zal een derde van de bestuursleden onafhankelijk zijn, daar is een decreet over." De minister-president wil ook niet weten van de politieke benoemingen die Groen vooral N-VA verwijt. "Zo zie je dat N-VA een traditionele partij is geworden", zegt Rzoska daarover in de krant. "Er is geen sprake van politisering", aldus Bourgeois. "Elke aandeelhouder van een bedrijf, of het nu privé of overheidsgebonden is, benoemt zijn bestuur. En kiest daarvoor mensen die bekwaam zijn." Bourgeois komt pas helemaal onder stoom als het woord graaicultuur valt. "Nee nee, helemaal niet. Alle lokale besturen die een bedrijf oprichten steken er bestuurders in. Dat is normaal. Je draagt daar ook politieke verantwoordelijkheid voor en die bestuurders moeten hard werken. Die gaan niet zomaar naar een vergaderingetje. Zij dragen enorme verantwoordelijkheid, kunnen ook aansprakelijk gehouden worden. Dit heeft niets te maken met politisering.