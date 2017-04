Sereen afscheid van Vlaamse mama (31) die om het leven kwam bij de aanslag in Stockholm

bewerkt door: LS

22/04/17 - 14u10 Bron: Belga

Archiefbeeld. Op 7 april reed een gestolen vrachtwagen in de Zweedse hoofdstad Stockholm in op mensen en ramde een warenhuis. Daarbij vielen vier doden. © photo news.

In de Sint-Martinusbasiliek in Halle is deze voormiddag afscheid genomen van Mailys Dereymaeker. De 31-jarige vrouw uit Lembeek, deelgemeente van Halle, kwam op 7 april om het leven bij de terroristische aanslag in Stockholm. De familie koos voor een intieme en serene uitvaartplechtigheid.