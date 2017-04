Geen treinen tussen Alken en Hasselt na ontdekking lichaam langs spoor

Door: redactie

22/04/17 - 09u58 Bron: Belga

© photo news.

Het treinverkeer tussen Alken en Hasselt is in beide richtingen onderbroken, nadat een treinbestuurder omstreeks 8 uur nabij Sint-Truiden een levenloos lichaam opgemerkt had langs het spoor.

De treinen worden tussen Hasselt en Leuven omgeleid via Diest en Aarschot en de NMBS legt ook vervangbussen in tussen Hasselt en Landen. Dat is vernomen bij spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De hinder zal wellicht de hele voormiddag aanhouden.



Hoe de persoon om het leven kwam en of die mogelijk aangereden werd door een eerdere trein, is nog onduidelijk.



Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.