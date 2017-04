Verkeer op Brusselse ring muurvast door werken in Groot-Bijgaarden

SPS

De werken op de E40 richting Gent ter hoogte van het tankstation in Groot-Bijgaarden zorgen deze voormiddag zoals verwacht voor zware verkeershinder. Op de buitenring staat het verkeer muurvast.

Op de Brusselse buitenring stond over de volledige breedte van de weg omstreeks 9.45 uur meer dan 10 kilometer file, vanaf Vilvoorde/Koningslo tot de oprit naar de E40, en die file groeit nog aan. Het gaat om stilstaand verkeer, waardoor de wachttijd er een uur bedraagt. Ook het verkeer dat vanuit de hoofdstad de E40 oprijdt, ondervindt grote hinder.



Aan de werken op de E40 zijn twee rijstroken afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum dringt er bij automobilisten op aan om de zone te vermijden. Verkeer vanuit Hasselt naar Gent rijdt best om via Antwerpen; verkeer van Brussel naar Gent kan omrijden via Antwerpen (E19) of via de A12, N16 (Temsebrug) en E17.



De werken moeten ten laatste maandag 24 april om 5 uur beëindigd zijn.