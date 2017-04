JAN SEGERS

Het valt haar elke dag op, zegt Gwendolyn Rutten. "Vrijheid is nooit voorgoed verworven. Dingen die tot voor kort evident waren, worden weer in twijfel getrokken. Door regelneven en moraalridders. Door machtswellustelingen en religieuze extremisten. Als we niet opletten, draaien zij de klok bij ons terug." No pasaran, waarschuwt de Open Vld-voorzitster. "Onze manier van leven is superieur aan alle andere."

Vrijheid is niet alleen een recht, het is ook een opdracht. Wacht niet op God of op Allah. Vertrouw niet op Poetin of Trump. Luister niet naar doemdenkers of regelneven, maar maak iets van je leven. Het is van jou. Laten we de vrijheid heroveren." Zo klinkt de liberale pasionaria in de inleiding van haar lezenswaardige apologie van de vrijheid. 'Nieuwe vrijheid' heet het boek, omdat de tijden snel veranderen - globalisering, robotisering, digitalisering, migratie, u kent het lijstje wel. En omdat de oude vrijheid zoals wie die hier in Vlaanderen kennen en gewend zijn onder vuur ligt, merkt Gwendolyn Rutten.



"Ik wil niet dat mijn kinderen straks in een minder vrije wereld leven dan ik, dan die van mijn moeder of zelfs mijn oma die nu 92 is. Nee, niet met mij. "En dus trekt ze in haar boek hard van leer tegen al wie aan die vrijheid knaagt of ernaar hapt.Tegen wat ze de nieuwe moraalridders noemt. "Geen dag zonder nieuw verbod. De betutteling swingt de pan uit. We mogen geen vlees meer eten, geen alcohol meer drinken, niet meer op de buiten wonen, de open haard niet meer aansteken en niet meer met de auto rijden. De verdraagzaamheid van zogenaamd progressieve kringen is vaak selectief. Hun fanatisme neigt naar religie."



"We moeten breken met Saoedi-Arabië. En aan de Turkse Belgen zeg ik: koester hier de vrijheid die Erdogan zijn volk daar aan het afnemen is," aldus Rutten. Lees ook Open Vld wil financiering religies stopzetten

Liberalen weigeren principe 'cash for cars' te laten vallen: "Vakbonden moeten niet beslissen, maar mensen zelf"

Moeten we ook onze houding tegenover het Turkije van Erdogan aanpassen? "We moeten Turkije weer leren zien als 'het buitenland' en niet langer als een land aan de grenzen van Europa dat dicht bij toetreding tot de Europese Unie staat. Die toetredingsgesprekken moeten we gewoon afblazen nu. Europa mag in zijn vluchtelingenbeleid niet langer afhankelijk zijn van Erdogan. Het zijn onze grenzen. Wij moeten ze bewaken. We mogen de sleutels van Europa niet uit handen geven aan een man die onze normen en principes met voeten treedt."