Ongeval met minibus op expresweg Aalter-Maldegem

Hannes Cool

22/04/17 - 00u53

Op de N44 tussen Aalter en Maldegem is vrijdagavond even na 22 uur een botsing gebeurd tussen een bestelwagen en een BMW. Volgens getuigen reed de minibus, een Opel Vivaro, in de richting van Maldegem. Ter hoogte van het kruispunt met de Brugstraat in Aalter wilde een vrouw in een BMW links afslaan en kwam het tot een botsing.