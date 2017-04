Onmiddellijke aanhouding voor man die carnavalisten in elkaar sloeg

Door: redactie

Een heethoofd uit As, die op een carnavalsfuif twee mannen zonder reden in elkaar sloeg, is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 600 euro. De 28-jarige stond ook terecht voor het meermaals bedreigen van zijn vriendin. De rechtbank van Tongeren beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Op 10 november 2014 kreeg de twintigjarige het aan de stok op de carnavalsfuif met twee mannen die hem geprovoceerd zouden hebben. De mannen zouden hem hebben uitgelachen omdat hij toen compleet aan de grond zat. De twee ontkenden dit en verklaarden dat het heethoofd die avond ruzie zocht met verschillende personen. Bij de vechtpartij geraakten ze zwaar gewond in het aangezicht. Bij één van hen was de oogkas en kaak gebroken. De tweede hield er ook een kaakbreuk aan over. Aan de twee mannen moet de veroordeelde een schadevergoeding betalen van bijna 12.000 euro.



De man heeft niet alleen een kort lontje tegenover onschuldige mannen, ook zijn zwangere vriendin moest meermaals zijn woede en bedreigingen ondergaan. Zo bedreigde hij haar met een mes, wilde hij de spullen van haar overleden moeder vernielen omdat ze zich niet naar zijn zin gedroeg en dreigde hij ermee om met haar kind te vertrekken.



Het was niet de eerste keer dat de man uit As met het gerecht in aanraking kwam. In 2009 kreeg hij al een gevangenisstraf van 18 maanden met opschorting voor een diefstal met braak.