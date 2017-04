Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in Zaventem: gevaar is geweken

SPS

21/04/17 - 20u52

Omwonenden van de brand die vanavond uitbrak in Zaventem moeten niet langer ramen en deuren gesloten houden. Dat meldt de noodcentrale van de federale politie. "De toestand is genormaliseerd", luidt het.



Bij de uitslaande brand in Zaventem kwam mogelijk asbest vrij. De politie vroeg om ramen en deuren in een zone van 200 meter rond de brand gesloten te houden en ook de ventilatie dicht te houden. Het vuur brak uit aan op de Mechelsesteenweg nummer 498 in Nossegem.