Jambon: "Dreiging nog niet voorbij"

Door: redactie

21/04/17 - 20u13 Bron: vtmnieuws.be

video "De dreiging is nog niet voorbij." Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan VTM Nieuws. Volgens de laatste dreigingsanalyse van het OCAD moeten de veiligheidsmaatregelen voor agenten in ons land niet verscherpt worden na de aanslag in Parijs van gisteravond.

Niet lang na de aanslag werd het nieuws verspreid dat het om een Belg zou gaan. "Dat is de tijd van sociale media. Alles gaat onmiddellijk rond", aldus Jambon. "Onze diensten hebben altijd een slag om de arm gehouden. Al heel snel was het duidelijk dat het om een Fransman ging. Ook het Franse parket heeft dat snel gecommuniceerd."



Daarna doken er geruchten op dat er een link was met een Antwerpenaar. "Dat kunnen we nu formeel ontkennen." Jambon bepleit enige terughoudendheid bij het verspreiden van namen voordat ze grondig gecheckt zijn.



Dat er in een ander onderzoek wapens gevonden werden bij vijf huiszoekingen, is volgens minsiter Jambon een signaal dat het de juiste keuze is om dreigingsniveau drie te behouden. "De kans op een aanslag is nog altijd groot. Ik denk dat het OCAD gelijk heeft dit niveau aan te houden. De bedreigingen zijn nog niet voorbij. Syrië-strijders zijn ginds nog steeds actief, en kunnen nog altijd terugkomen. Onze diensten zijn in opperste staat van paraatheid." Toch zijn er volgens minister Jambon geen bijkomende aanwijzingen om de huidige beveiliging te verhogen.