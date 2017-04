Rutten wil af van traditionele godsdienstles

bewerkt door: sam

Als het van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten afhangt, wordt het schoolvak godsdienst vervangen door een breder vak waarin naast alle godsdiensten, ook ethiek en burgerschap aan bod komen. Dat zegt ze in een interview met De Tijd dat morgen verschijnt.

"Onderwijs moet de geest van jongeren openmaken, zodat ze zelf hun leven in handen kunnen nemen", zegt Rutten. "Daarom is het beter dat ze kennis kunnen maken met verschillende godsdiensten en theorieën in plaats van hen meteen het etiket van één levensbeschouwing op te plakken."



De liberale voorzitster merkt op dat sommige scholen in de les godsdienst nu al breder gaan dan enkel het katholicisme of de islam. "Maar het is zeker niet de algemene regel. Op termijn, want ik besef dat zoiets niet op een-twee-drie gaat, willen we dat alle scholen dat doen."



Vorige week pleitte Rutten er nog voor religies niet langer te betalen met belastinggeld.