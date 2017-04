Drie gewonden bij zwaar ongeval in Gooik

Tim Van Damme

21/04/17 - 18u33 Bron: eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video In Gooik zijn deze middag drie personen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Kort voor 17 uur ging het mis op de Ninoofsesteenweg.

De chauffeur van een zwarte Mercedes met Luxemburgse nummerplaat verloor om een nog onbekende reden de controle over zijn wagen toen hij in de richting van Ninove reed. Zijn voertuig botste tegen de flank van een Spaanse vrachtauto en boorde zich vervolgens in een Peugeot monovolume die er achter reed. Het drietal liep lichte verwondingen op.

De ravage na het ongeval is enorm. De zware Mercedes-jeep is total loss en ook de Peugeot liep veel schade op. Ook de Spaanse trucker kan voorlopig niet meer rijden. Door de klap sprongen twee van de zes banden op de aanhangwagen.



Zowel in de richting van Halle als in die van Ninove staan lange files. Het bergen van de wrakken zal nog enige tijd in beslag nemen.