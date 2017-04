Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken moet terechtstaan voor moord

Door: redactie

21/04/17 - 16u57 Bron: Belga

© belga.

Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (Union des Francophones) en Sylvia B., zijn voormalige parlementaire medewerkster met wie hij een relatie zou gehad hebben, moeten allebei voor de correctionele rechtbank terechtstaan voor de moord op B.'s ex-man Marc Dellea. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist, zo meldt het Brusselse parket. De twee ontkennen elke betrokkenheid bij de feiten.

Ik word van moord beticht omdat ik het gebouw in kwestie om 1 uur heb verlaten, maar volgens de wetsdokter is de moord 20 uur later gepleegd Christian Van Eyken De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht. Het was zijn echtgenote Sylvia B. zelf die die dag de hulpdiensten verwittigde omdat haar man levenloos op bed lag. Omdat de doodsoorzaak niet onmiddellijk duidelijk was, werd een wetsarts ter plaatse gestuurd en die stelde vast dat het slachtoffer een kogelwonde achter het oor vertoonde.



Het Brusselse parket opende daarop een gerechtelijk onderzoek maar dat leidde niet meteen naar een verdachte. De speurders ondervroegen wel herhaaldelijk de weduwe. Uit het onderzoek was immers gebleken dat het koppel op scheiden stond, onder meer omdat Sylvia B. een relatie zou hebben met UF-politicus Christian Van Eyken, en het oneens was over het hoederecht over hun gezamenlijke dochter. Lees ook Van Eyken vrij door blunder: aanhoudingsbevel is niet ondertekend

Parlementaire onschendbaarheid © photo news. Bij de moeder van Sylvia B. werd bovendien een wapen gevonden van vergelijkbaar kaliber als het moordwapen, en Van Eyken en B. zouden de laatsten zijn die Dellea levend gezien hebben. Korte tijd voor de feiten ziet de bewakingscamera van het gebouw hoe Marc Dellea zijn flat binnenstapt. Even nadien verlaten B. en Van Eyken datzelfde appartement. De speurders vermoeden dat de moord tussen die beide momenten plaatsvond.



Op 13 oktober werd Sylvia B. dan opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord. In die periode werden ook huiszoekingen uitgevoerd in de woning van Christian Van Eyken in Zaventem en in diens kantoor in het Vlaams Parlement. Van Eyken werd ook herhaaldelijk ondervraagd en nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven, werd hij op 27 januari 2016 ook onder aanhoudingsbevel geplaatst. Exact één dag later werd de man al opnieuw vrijgelaten omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was.



Begin 2017 sloot de onderzoeksrechter zijn dossier af en maakte het over aan het parket. Dat liet de onschendbaarheid van Christian Van Eyken opheffen en vervolgt de parlementariër nu voor moord. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea met klem ontkend. © belga.