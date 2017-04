Verzekeringsmakelaar uit Hombeek aangehouden voor grootschalige oplichting

EB

21/04/17 - 15u43 Bron: Belga

Een verzekerings- en hypotheekmakelaar uit Hombeek (Mechelen) wordt ervan verdacht een aantal van zijn klanten te hebben opgelicht voor in totaal zowat een miljoen euro. Dat zegt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen. De verdachte is door de onderzoeksrechter aangehouden voor valsheid in geschriften, oplichting en misbruik van vertrouwen. De politie roept eventuele bijkomende slachtoffers op om zich te melden, zodat de volledige omvang van de zaak duidelijk kan worden.

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek ontving in de loop van maart de eerste klachten over de makelaar en startte daarom een onderzoek, waarbij verschillende klantendossiers in beslag genomen werden tijdens huiszoekingen. De verdachte zou bij het afsluiten van verzekeringen of bij het ontvangen van fondsen voor beleggingen grote bedragen verduisterd hebben en valse documenten hebben opgesteld.



Oproep mogelijke slachtoffers

De politie vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn dan tot nu bekend is. Wie denkt benadeeld te zijn door de makelaar, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het nummer 015 464 464 of in het politiekantoor in de Frederik de Merodestraat in Mechelen.