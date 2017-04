Tegen Europese trend in: België naturaliseerde pak meer mensen in 2015

Door: redactie

21/04/17

In 2015 kregen een pak meer mensen de Belgische nationaliteit dan in 2014 het geval was. Dat blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat. In 2014 naturaliseerden bijna 19.000 mensen tot Belg, het jaar erna waren dat er meer dan 27.000. Ons land gaat daarmee in tegen de dalende Europese trend.

Van de 27.100 mensen die in 2015 de Belgische nationaliteit kregen, was ongeveer een op vier afkomstig uit een ander EU-land. Drie op de vier had voorheen geen Europese nationaliteit. Meer gedetailleerde cijfers voor ons land zijn er niet, maar binnen de hele Europese Unie ging het vooral om Marokkanen, Albanezen, Turken en Indiërs, samen goed voor een vierde van de genaturaliseerden.



De cijfers zijn opmerkelijk, omdat het aantal genaturaliseerde Belgen in 2014 nog een stuk lager lag. Ons land gaat bovendien lijnrecht in tegen de Europese trend: binnen de hele EU werden in 2015 840.000 personen genaturaliseerd, 50.000 minder dan in 2014 en zelfs 140.000 minder dan in 2013.



Die daling is vooral te verklaren door de Spanjaarden, Britten, Ieren en Grieken, die in 2015 fors minder mensen naturaliseerden. Enkel Italië, Frankrijk, Denemarken en België noteerden dat jaar een stijging van het aantal genaturaliseerden.



Italië was het vrijgevigst, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Duitsland. In verhouding tot het aantal inwoners zijn Luxemburg, Zweden en Cyprus de Europese landen die het meeste mensen naturaliseren.