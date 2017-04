Leerlinge op schooluitstap zwaargewond na aanval door rottweiler

PLA

Antwerpen Een leerlinge van het Sint-Norbertusinstituut in Antwerpen is vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een schooluitstap.

De leerlingen wandelden langs de Italiëlei richting Park Spoor Noord. Aan het kruispunt met de Paardenmarkt kruisten ze een man met een aangelijnde rottweiler. Vermoedelijk is een van de leerlingen ten val gekomen en heeft de rottweiler daarop gereageerd. Hij was zo over zijn toeren dat de lederen leiband stuksprong. De hond greep een meisje in haar onderarm.



Omstaanders kwamen tussenbeide. Ook twee verkeersagenten grepen in. De hond loste uiteindelijk zijn beet. Het tienermeisje werd met zware verwondingen aan haar onderarm naar het ziekenhuis gebracht. De rottweiler is bestuurlijk in beslag genomen en in een asiel opgesloten. Een dierenarts zal hem daar onderzoeken.



"De eigenaar zal verhoord worden. De feiten worden voorlopig bestempeld als onopzettelijke slagen en verwondingen", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.