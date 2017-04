Valentin (18) had politiehandboeien om toen hij in Maas werd gegooid

Bewerkt door: LB

Valentin werd met de handen op de rug geboeid in de Maas geduwd. Het bleek om politiehandboeien te gaan, wellicht van de moeder van de vrouwelijke verdachte. Die moeder is politie-inspecteur. © rv. © rv.

De raadkamer heeft beslist dat de vier meerderjarigen die werden opgepakt in de zaak-Valentin Vermeesch (18) uit Wanze aangehouden blijven. De vijfde verdachte, een minderjarige, is in een instelling voor jeugdbescherming geplaatst. Inmiddels is ook een zesde verdachte opgepakt. De mentaal gehandicapte Valentin werd wellicht geboeid met de handboeien van de moeder van de enige vrouwelijke verdachte. Die moeder is politie-inspecteur, zo meldt La Meuse.

De vier meerderjarigen verschenen vandaag voor de raadkamer in Hoei. Geen enkele van de advocaten vroeg de vrijlating van hun cliënt. Zoals verwacht, verlengde de raadkamer hun aanhouding met een maand. Drie verdachten zijn in verdenking gesteld van mishandeling en moord, één enkel voor mishandeling.



Volgens La Meuse, die een bron dicht bij het onderzoek aanhaalt, waren Valentins handen op zijn rug geboeid toen hij uit de Maas werd gehaald. Het bleek bovendien om politiehandboeien te gaan. De moeder van de enige vrouwelijke verdachte, Belinda, is politie-inspecteur. Vermoed wordt dat de dochter de handboeien thuis meenam.

