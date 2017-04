Min Hee haar hart breekt tijdens Peking Express!

Door: redactie

21/04/17 - 15u41 Bron: vtmnieuws.be

video

In een nieuwe aflevering van Peking Express lift choreografe Min Hee Bervoets mee met studenten Steff en Margaux als extra passagier. Voor Min Hee is het niet enkel een eerste ervaring met liften, maar het is ook een eerste en vooral emotionele confrontatie met het leven van een doorsnee Vietnamees gezin. Ze is oprecht onder de indruk van de gastvrijheid en liefde die ze krijgt van hun gastvrouw. "Die mensen hebben zo weinig, maar ze zijn zo vrijgevig en gastvrij. Dat kwam heel hard aan bij mij. Mijn hart brak op een bepaald moment.", vertelt Min Hee. Daarnaast deelt Min Hee haar positieve ingesteldheid met het jongste duo om hen zo opnieuw te laten genieten van hun avontuur in Zuidoost-Azië. Steff en Margaux laden hun 'batterijen' weer op en hebben terug goesting om erin te vliegen! De vierde aflevering van Peking Express, nu zondag 23 april om 20.30 bij Q2, leidt de duo's voor de laatste keer dwars door Vietnam. Vanuit het pittoreske bergdrop Ta Van trekken ze naar Dien Bien Phu, een stad aan de Laotiaanse grens met een beladen geschiedenis. Na Phat is de eerste tussenstop van deze etappe. In dit prachtige traditionele dorpje met slechts een handvol inwoners, hebben Rik en Sean een feestelijke opdracht in petto voor de deelnemers. Het laatste deel van de etappe loopt van Na Phat tot aan de historische stad Dien Bien Phu waar Sean en Rik de duo's opwachten bovenaan het Overwinningsmonument.