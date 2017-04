Vonnis over fiscale fraude Jeroen Piqueur uitgesteld

EB

De Gentse correctionele rechtbank heeft het vonnis in een zaak van fiscale fraude waarin de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur zich moet verantwoorden, uitgesteld naar 19 mei. Dat zegt zijn advocaat Raf Verstraeten.

Piqueur riskeert 18 maanden met uitstel en een geldboete van 1,5 miljoen euro, evenals een beroepsverbod van tien jaar een verbeurdverklaring van 1,5 miljoen euro.



De zaak gaat onder meer over de niet-aangifte aan de inkomstenbelasting (2006 tot 2012) van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen



Volgens zijn advocaat is de strafvordering niet ontvankelijk, omdat de fiscus de dading met de Optima Bank niet zou zijn nagekomen.



Het vonnis in de zaak was voor vandaag gepland, maar is uitgesteld naar vrijdag 19 mei om 9 uur.