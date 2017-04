Twintig jaar cel voor moord op liefdesrivaal

EB

Eben-Emael De correctionele rechtbank van Luik heeft Didier B. een 49-jarige Luikenaar, veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn liefdesrivaal Thierry E. Het slachtoffer overleed op 17 juni 2015 na een messteek in de halsslagader.

De feiten speelden zich op de bewuste dag af rond 23 uur. De beklaagde ging naar brasserie Au Pelikan in Eben-Emael. Zijn ex-vriendin baatte de zaak uit. Didier B. kon niet verwerken dat ze een paar maanden eerder uit elkaar waren gegaan, en evenmin dat zijn ex een nieuwe relatie had.



Onder invloed van alcohol ging Didier B. twee messen halen uit zijn auto en wierp hij zich op zijn liefdesrivaal. Thierry E. kreeg verschillende messteken. Sommige veroorzaakten oppervlakkige verwondingen, maar een raakte het slachtoffer in de hals, en sneed de halsslagader over. Thierry E. overleed ter plaatse.



Aanvankelijk zou de zaak voor assisen voorkomen. Maar door de recente hervorming van het strafrecht kon de zaak gecorrectionaliseerd worden.



De substituut had een celstraf gevorderd van 25 jaar, maar de rechtbank stuurde Didier B. uiteindelijk voor 20 jaar naar de cel. Volgens de rechtbank was er geen twijfel over de intentie tot doden en was er ook sprake van voorbedachten rade, omdat Didier B. de feiten had voorbereid. Tijdens het onderzoek was gebleken dat de man tegen verschillende mensen had gezegd dat hij zijn liefdesrivaal wilde doden.